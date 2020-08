Nederlandse ’spookvoetballer’ in Deense cel beland na buitenlandse avonturen

De nepprof moet zijn voormalige club, uitkomend op het hoogste Deense niveau, onder meer 15.000 kronen betalen, omgerekend meer dan tweeduizend euro. Verhagen, in het verleden ook actief bij profclubs in Zuid-Afrika, Moldavië en Chili, werd eerder al veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en drie maanden voor geweld tegen zijn vriendin. Ook andere vrouwen zeggen door de nepvoetballer te zijn lastiggevallen, bedrogen of mishandeld.

Het verhaal van Verhagen is er een uit een jongensboek. Hij kwam onder contract te staan bij profclubs op drie verschillende continenten, die hem echter nooit een wedstrijd lieten spelen. Zijn laatste avontuur begon in oktober 2019 in Viborg, maar hij werd snel van het trainingsveld gehaald wegens een gebrek aan voetbalcapaciteiten. De club meldde in juli benaderd te zijn door een man die beweerde dat hij van het grote managementbureau Stellar Group was. Volgens diegene zou Verhagen in januari voor een fors bedrag naar China verkassen, maar tot die tijd zou hij ergens moeten spelen. Zowel Viborg als Cape Town City en vermoedelijk ook andere clubs zouden zijn benaderd door een nepagent die zich voordeed als iemand van Stellar Group, waar bijvoorbeeld Gareth Bale bij aangesloten is.

De politie in Denemarken verspreidde deze foto na een ontsnapping van de snelle doch nep-aanvaller.

De Deense profclub gaf aan dat Verhagen werd vastgelegd zonder dat ze hem aan het werk gezien hadden. „Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken”, meldde Viborg al.

’Ontspanning belangrijk’

Een moeder van een van zijn vele ex-vriendinnen, verbaasde zich over de levensstijl van de ’prof’. „Ik vroeg aan hem, moet je dan niet hardlopen of zo om in vorm te blijven? Maar hij zei dat periodes van volledige ontspanning juist heel belangrijk waren”, zegt ze in een interview op de Deense tv.

Het is het zoveelste hoofdstuk in het bizarre boek dat ’Bernio Verhagen’ heet. Op de eerste bladzijde van het boek zit Verhagen een jaartje in de jeugd bij Willem II, tot januari van 2010. Daarna volgen nog drie amateurclubs in Noord-Brabant. Een relatief anoniem voetballeven, zoals duizenden jonge mannen het meemaken. Het verhaal wordt pas bekend als Verhagen in het vizier komt van online nieuwsplatform Vice Sports, dat achtergrond- en onderzoeksverhalen maakt en een uitgebreid profiel over Verhagen schrijft omdat hij een nogal opmerkelijke overstap naar het buitenland maakte.