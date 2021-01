Weer jongeren opgepakt voor opruiing en bedreigen agenten

De verdachte uit Oss verstuurde WhatsAppberichten naar de werktelefoons van de agenten. Daarin dreigde hij hen „iets aan te doen en refereerde daarbij met foto’s ook aan de rellen in Eindhoven van afgelopen zondag”, aldus de politie.

Na onderzoek van de politie werd de twintiger om 22.15 uur in zijn woning gearresteerd.

Een 19-jarige man uit Noordwijkerhout is vrijdagavond aangehouden voor opruiing. De politie verdenkt hem ervan dat hij op sociale media heeft opgeroepen om zaterdagavond te komen rellen in Leiden. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

ME in Rotterdam

In Tilburg werd een man van 18 uit die stad opgepakt voor opruiing. Hij zit vast en wordt later gehoord. Bij de Groene Hilledijk in Rotterdam zijn enkele jongeren aangehouden door de Mobiele Eenheid. Dat gebeurde eerder op de avond, voordat de avondklok inging. De groep jongeren zou zich niet hebben gehouden aan het samenscholingsverbod.

Onder meer op Urk, in het Gelderse Barneveld en in Leerdam stonden vrijdagavond tal van agenten. Het vissersdorp is hermetisch afgesloten om nieuwe rellen te voorkomen. Ook op andere plekken zijn er veel agenten op de been.

In Tiel werden eerder al drie jonge mannen aangehouden voor opruiing. De politie pakte de eerste, een Tielse jongen van 18, woensdag al op.

Twee anderen, een 16-jarige jongen uit Tiel en een man van 21 uit de gemeente Buren, werden donderdag aangehouden. Via sociale media hadden ze opgeroepen om te gaan rellen in Tiel. De politie treedt daar hard tegen op en is momenteel extra alert op aankondigingen van rellen op apps als Telegram.