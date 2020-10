Erdogan-tweet Wilders valt verkeerd bij Turken

Geert Wilders (PVV) tijdens een Tweede Kamer debat (archiefbeeld, september 2020). Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Een tweet van PVV-leider Geert Wilders is de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu in het verkeerde keelgat geschoten. „Het is tijd om stop te zeggen tegen Europa’s verwende fascistisch ingestelde politici”, reageerde de Turkse minister op het twitterbericht.