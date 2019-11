Vleesleverancier Weidenaar haalt rundvlees terug

De vleesleverancier laat onder meer de Waddenburgers uit de schappen halen. Ⓒ WEIDENAAR

DOKKUM - Vleesleverancier Weidenaar uit Dokkum haalt per direct diverse verse rundvleesproducten uit de schappen. Tijdens een reguliere kwaliteitscontrole is de salmonellabacterie aangetroffen in een grondstof van een leverancier, daardoor kunnen deze producten mogelijk besmet zijn.