Man in Hengelo aangehouden voor bedreigen en bespugen politie

Bij de meldkamer van de politie was donderdag aan het begin van de avond een melding binnengekomen over een man die mensen zou lastigvallen, zou uitschelden en spullen zou vernielen..Een gealarmeerde motoragent repte zich daarna naar de Prinses Beatrixstraat. Opeens kwam er een man uit de struiken met een groot broodmes in zijn hand. De man rende op de motoragent af en schreeuwde dreigende taal. De motoragent waarschuwde daarop enkele collega’s.

De agenten herkenden de man als een inwoner van Enschede die vaker bij incidenten was betrokken. Ze hielden hem aan. Tijdens de rit in een politieauto, naar het cellencomplex in Borne werd de man opnieuw agressief. Hij zou een agente hebben getrapt en zou haar collega’s hebben bespuugd. De man is opgesloten. Agenten doen aangifte tegen de man van belediging, bedreiging en zware mishandeling.