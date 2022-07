Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne TikTokkende soldaten: ’Wij vechten door tot Berlijn’ Zware verliezen onder troepen Kadyrov in Oekraïne: zijn de ’bloeddorstige Tsjetsjenen’ een mythe?

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Tsjetsjeense strijders van Ramzan Kadyrov tijdens de ’speciale militaire operatie’ in Marioepol, Donetsk. Ⓒ ANP / SIPA Press France

KIEV - Het zal even slikken zijn voor bewoners van de Donbas die niet gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oost-Oekraïne. De Russische ’bevrijding’ heeft een zware baard, komt uit de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië en roept Allahoe Akbar – ’God is Groot’. „Wij verdedigen boven alles de islam.” Maar de gevreesde strijders van Ramzan Kadyrov blijken een stuk minder slagvaardig dan Vladimir Poetin wellicht had gehoopt.