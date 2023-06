Premium Het beste van De Telegraaf

Was moord op Gino (9) te voorkomen? Niemand zag het totaalplaatje in de behandeling van verdachte Donny M.

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Donny M. Ⓒ Petra Urban

Sittard - In vijf jaar tijd hebben veertien partijen zich bemoeid met ondersteuning en zorg voor Donny M. (23), maar niemand zag het grotere geheel. Dat beschrijven vier inspecties in een rapport over de Sittardenaar, die wordt verdacht van de moord op Gino van der Straeten (9).