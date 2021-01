Vrouw dood na vermoedelijke haaienaanval

Het slachtoffer, een Nieuw-Zeelandse, werd uit het water gehaald met wonden aan haar been, zo melden lokale media. Opgeroepen hulpdiensten kwamen te laat; de vrouw overleed ter plekke.

Hoewel er tenminste 60 verschillende haaiensoorten voorkomen in de wateren rond Nieuw-Zeeland, zijn aanvallen door de roofvis er zeldzaam. De stranden worden er in de zomer dan ook drukbezocht. De laatste haaienaanval voor dit geval dateerde alweer van 2018. Toen liep het niet fataal af. De laatste dode door een haaienval in Nieuw-Zeeland viel volgens de Shark Attack Data website in 2013.

De politie wil nog niet definitief bevestigen dat het ook nu om een aanval door een haai gaat. De lijkschouwer zal daar onderzoek naar doen.