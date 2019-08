Voorzitter opgeroepen om debat te staken na scheet

„Geachte voorzitter, een van ons heeft de lucht vervuild en ik weet wie het is”, zei Julius Gaya die aanwezig was tijdens de vergadering. Het lid dat hij beschuldigde reageerde ontkennend: „Ik was het niet. Ik kan zoiets niet in het bijzijn van mijn collega’s”, zo meldt BBC.

Aanwezigen werden opgeroepen om naar luchtverfrissers te zoeken. „Het maakt niet uit welke geur, of het nu vanille of aardbei is, als het hier maar iets aangenamer wordt.”

Volgens de BBC verdween de geur echter voordat de sprays ten tonele verschenen, waardoor het debat gewoon kon doorgaan.