Aziatische hoornaars vallen groep wandelaars aan: ’Eén slachtoffer ter plaatse gereanimeerd’

Lier - Een groep wandelaars is zondag aangevallen door een zwerm Aziatische hoornaars in de Nazarethdreef in de Belgische plaats Lier. Een van de wandelaars is er ernstig aan toe een moest zelfs ter plaatse gereanimeerd worden. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen.

