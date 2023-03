Premium Het beste van De Telegraaf

Verblijf bij Leger des Heils werd nachtmerrie voor Jazzy (16): ’Ik ben verkracht door een uitzendkracht’

Door Juul Schepens Kopieer naar clipboard

Jazzy. „Blijf er niet mee rondlopen, maar maak een melding. Dit mag nooit meer gebeuren.” Ⓒ STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARKS

HILVERSUM - Ze dacht veilig te zijn in een opvang van het Leger des Heils, maar haar verblijf eindigde in een nachtmerrie. De 16-jarige Jazzy vertelt dat ze in november werd misbruikt door een uitzendkracht. Het Leger des Heils bevestigt haar verhaal en laat weten dat er een onderzoek is ingesteld. Ook is de medewerker op non-actief gezet.