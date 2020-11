Kabinet: avondklok is nog niet van de baan

Dinsdag besluit het kabinet over extra beperkingen voor regio’s die hun hoge aantal besmettingen niet genoeg omlaag krijgen, zoals rond Rotterdam, Dordrecht en, in mindere mate, Twente. Voor de regio’s kan het kabinet in samenspraak met de veiligheidsregio besluiten tot een sluiting van alle niet-essentiële winkels en middelbare scholen, en tot een verbod om tussen tien uur ’s avonds en vier uur ’s morgens op straat te zijn.

Met een dalend aantal besmettingen - het bewijs daarvoor moet vandaag en morgen uit de RIVM-cijfers blijken - zou het kabinet dat principiële besluit voor zich kunnen uitschuiven. Andere optie is om het regionale pakket vast ’klaar te zetten’ voor als het later toch nodig blijkt.

Kans klein, principe blijft

Meerdere ministers schatten de kans klein dat de avondklok er snel komt. Volgens Haagse bronnen geven de huidige coronacijfers geen aanleiding om dinsdag met aanvullende maatregelen te komen. „Dus het blijft voorlopig een theoretische discussie”, vertelt een betrokkene. Een principieel besluit om de maatregel nu al uit te sluiten, komt er echter evenmin, zo melden ingewijden. Vooral zorgministers De Jonge en Van Ark zouden het paardenmiddel achter de hand willen houden.

Ook bij partijen in de Tweede Kamer die zeer kritisch staan tegenover de maatregel, is er schroom om de maatregel al op voorhand uit te sluiten. Het bezwaar in de Kamer is vooral dat het kabinet niet voldoende motiveert waarom zo’n zware maatregel nodig is. Het RIVM kan namelijk niet aantonen wat een avondklok direct doet voor het terugbrengen van het aantal besmettingen. Er gaat volgens RIVM-baas Jaap van Dissel vooral een ’gevoel van urgentie’ van uit.

Bovendien heeft de Kamer argwaan tegen de vrijheid van het kabinet om een avondklok in te stellen zonder aparte goedkeuring van de Tweede Kamer. Achter de schermen klinkt als oplossing om na het aankondigen van de maatregel een paar dagen ruimte te bieden voor een debat. Op die manier zou de Tweede Kamer het kabinet kunnen terugfluiten nog voordat de avondklok van kracht is.

Lastige boodschap

Intussen worstelt het kabinet met de boodschap die het dinsdag en daarna moet brengen. Met een dalend aantal besmettingen, klinkt al snel de roep om versoepelingen. „Ga je die daadwerkelijk doorvoeren, dan komen we vanzelf weer bij een derde golf”, zegt een ingewijde. „Terwijl dat nu juist de les van de eerste golf was: blijf behoedzaam.”

Dit zei RIVM-baas Jaap van Dissel vorige week over de mogelijke avondklok.