Groot protest in Israël tegen beperking rechterlijke macht

Een van de leiders van de protestbeweging, Roee Nueman, heeft volgens de krant Haaretz aangekondigd dat de demonstranten in de middag ook naar het vliegveld Ben Gurion bij Tel Aviv gaan om te betogen. De minister van Energie Yisrael Katz heeft woedend gereageerd en vraagt om de arrestatie van Nueman. Het is de belangrijkste en drukste luchthaven van Israël.

Ⓒ ANP

De uiterst rechts-religieuze regeringscoalitie van Netanyahu gaat, ondanks de vele protesten dit jaar, verder met de invoering van de wetgeving. De eerste voorstellen zijn begin dit jaar gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het hooggerechtshof niet langer wetgeving van het parlement of acties van de regering in strijd met het recht kan verklaren en van tafel vegen. Israël heeft grondbeginselen van het recht vastgelegd, maar geen specifieke grondwet.

Ⓒ ANP

De opperrechters moeten feitelijk ondergeschikt worden aan het parlement en de regering wil straks op eigen houtje rechters benoemen. Volgens Netanyahu bemoeien de magistraten zich onterecht en veel te vaak met politieke besluitvorming. In de nacht van maandag op dinsdag is het omstreden wetsontwerp in eerste lezing aangenomen door de Knesset, het parlement.

Demonstranten voor de Knesset, het Israëlische parlement, in Jeruzalem. Ⓒ ANP

De tegenstanders van de nieuwe wetgeving menen dat Netanyahu en zijn coalitiepartners de democratie ondermijnen. Met de nieuwe regels wordt de regerende coalitie de baas van zowel de uitvoerende als de rechterlijke macht en dat zou volgens de betogers naar een dictatoriaal stelsel neigen.