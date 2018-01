Groningse actiegroepen praten weer

Ze zeggen nu dat ze genoeg toezeggingen van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) hebben gekregen om verder te kunnen praten.

De beide groepen waren boos over nieuwe plannen om de schade aan te pakken. Daarin zagen ze een hand van de NAM, het bedrijf dat gas wint in Groningen, terwijl de oude plannen zouden worden genegeerd. Ze zeggen dat er nu een nieuwe basis is. Volgens het GGB en de GBB zal de overheid schades vergoeden, waardoor mensen niet meer met de NAM te maken hebben.