Ook griepepidemie in België

De drempel ligt in België wel hoger. In Nederland is sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepklachten. In België moeten het er 141 zijn.

In Nederland werden er afgelopen week 105 geregistreerd. In België raadpleegden 226 griepklanten per 100.000 inwoners afgelopen week een huisarts, laat het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid weten. „De intensiteit van de epidemie blijft vooralsnog matig”, zegt het Brusselse instituut erbij.