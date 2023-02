OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 364 van de invasie LIVE | ’Meerderheid Oekraïners rekent op overwinning en wil niets meer te maken hebben met Rusland’

Een militair krijgt eerste hulp na gewond te zijn geraakt bij de strijd om het plaatsje Bachmoet in het oosten van Oekraïne. Ⓒ ANP / Associated Press

Na bijna een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om nóg zwaardere, westerse wapensteun steeds luider. De Russische president Poetin zal opnieuw een toespraak geven. Een nieuw Russisch offensief is inmiddels begonnen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.