OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 364 van de invasie LIVE | 'Russische test met Satan II-raket mislukt rond bezoek Biden aan Kiev'

Een eerdere test met een Sarmat II-raket op beelden van het Russische ministerie van Defensie. Ⓒ ANP / Associated Press

Na bijna een jaar vechten in Oekraïne wordt de roep om nóg zwaardere, westerse wapensteun steeds luider. De Russische president Poetin zal opnieuw een toespraak geven. Een nieuw Russisch offensief is inmiddels begonnen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.