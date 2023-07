Vijf doden bij crash vliegtuigje in hangar van Pools vliegveld

CHRCYNNO - Een klein vliegtuigje is maandag gecrasht in de hangar van een vliegveld in de buurt van de Poolse hoofdstad Warschau. Er zijn minstens vijf doden en zeven gewonden, meldt gezondheidsminister Adam Niedzielski op Twitter.