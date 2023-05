Schoolreisje in Brabant gaat mis: kind (4) vergeten in bus

De kinderen van basisschool ’t Palet in Eindhoven kwamen terug van een schoolreisje in het Brabantse Uden. Toen iedereen op school was afgezet, bleek Izabella vermist.

Wat bleek: het meisje was in slaap gevallen in de bus. Tot overmaat van ramp was de chauffeur alweer onderweg naar recreatiepark Duinoord in Helvoirt, ongeveer veertig kilometer verderop. De buschauffeur ging daar de bovenbouwleerlingen ophalen, niet wetende dat Izabella nog in haar stoel lag te slapen.

Moeder Antje was woest. „Je kijkt toch even of er niemand meer in de bus zit, voordat die vertrekt. Een tasje in de bus vergeten kan nog gebeuren, maar een kind? Ze is pas vier jaar oud”, beklaagt ze zich tegenover Omroep Brabant.

Niet gemerkt

Gelukkig heeft de kleuter zelf niks gemerkt van alle heisa. Toen ze in Helvoirt aankwam lag ze nog lekker te slapen. „Iemand daar heeft haar wakker gemaakt en heeft met haar op mij gewacht”, aldus Antje die direct na het telefoontje van de school naar het recreatiepark scheurde om haar op te halen.

In een reactie tegenover tegenover Omroep Brabant laat de directie van de school weten dat dit nooit had mogen gebeuren. „De bus wordt altijd gecheckt, maar het kind lag te slapen en is gewoon over het hoofd gezien. We hebben met de buschauffeur geschakeld en de moeder gebeld. Het is begrijpelijk dat ze heel boos is. We zullen goed moeten evalueren met elkaar hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen.”

Ook touringcarbedrijf Van Gompel betreurt het voorval. „Dit mag nooit de bedoeling zijn”, aldus de algemeen directeur. „Ik heb de chauffeur zowel gisteravond aan de telefoon als vanochtend in persoon hierop aangesproken. Hij moet zorgen dat de bus gecontroleerd wordt voordat hij vertrekt. Dat is gewoon protocol.”

Moeder en dochter zijn weer thuis, maar Antje is nog altijd erg boos.