Boerenactiegroepen verheugd over val kabinet

Agractie stelt dat er grote commotie is geweest over het voorgenomen stikstof- en landbouwbeleid, al „sinds het aantreden van dit kabinet.” „Dit kabinet is nooit in staat geweest tot gedragen beleid en perspectief voor de agrarische sector te komen”, aldus Agractie-voorman Bart Kemp. „Het is nu tijd voor een reset. Een nieuwe start, een realistische toekomst voor boeren, en beleid met draagvlak!”

De val van het kabinet „betekent onzekerheid voor boeren, tuinders, kwekers en telers.” Dat zegt de voorzitter van boerenorganisatie LTO Sjaak van der Tak in een reactie. „De toch al moeizame zoektocht naar toekomstperspectief duurt voort.”

Van der Tak hoopt dat er snel een nieuw kabinet wordt geformeerd „in het belang van alle boeren en tuinders in Nederland.” Volgens hem hebben de Provinciale Statenverkiezingen al laten zien „dat mensen veel waarde hechten aan de Nederlandse landbouw.” Toen behaalde de BBB een grote overwinning. De LTO-voorzitter verwacht dat nieuwe verkiezingen „dit beeld bevestigen.”

Klimaatclubs bezorgd over gevolgen voor klimaat en natuur

„Met de val van het kabinet worden problemen opnieuw verder vooruitgeschoven en verergerd in plaats van opgelost”, zegt Greenpeace in een reactie op de val van Rutte IV. „Nederland snakt naar oplossingen, bestuurlijke lef en daadkracht. Zo ook de natuur”, zo reageert Natuurmonumenten.

Dat het kabinet is gevallen, „laat vooral het systeemfalen van de politieke klasse zien, met Mark Rutte voorop. Het laat zien dat het eigenbelang van de korte termijn voorgaat op een menselijke opvang van vluchtelingen en het bestrijden van de wooncrisis en de klimaatcrisis”, zegt Extinction Rebellion.