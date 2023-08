Lijkwagen vol grondstoffen voor drugs aangetroffen: uitvaartondernemer (38) opgepakt

Ook drugslab ontdekt in uitvaartcentrum

Een Rotterdamse uitvaartondernemer is aangehouden voor drugshandel. De politie kwam de man op het spoor toen ze een lijkwagen verdacht laag op de weg zagen liggen. Later bleek hij ook nog een drugslab in zijn uitvaartcentrum te hebben.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH