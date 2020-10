OMT wilde onderzoek naar openhouden restaurants

Het OMT was van mening dat onderzocht moest worden of restaurants waar alleen eten wordt geserveerd, beperkt open zouden moeten kunnen blijven. Met maximaal vier mensen per tafel. Ook zou de tafel maar een maal per avond mogen worden gebruikt. Het bedienend personeel zou dan ook gezichtsmaskers en faceshields moeten dragen.

Het OMT adviseerde wel cafe’s, eetcafes en drinkgelegenheden wel te sluiten.

Onduidelijk is nog waarom het kabinet anders besloot over de restaurants. Vanaf vanavond gaat de horeca om tien uur dicht.

Bekijk ook: En toch moeten we Diederik Gommers stoppen