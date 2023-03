Premium Het beste van De Telegraaf

Transportroutes waren doelwit Russische spionnen in Polen: ’Volledig netwerk ontrafeld’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Camera’s van de spionnen werden onder meer gevonden nabij het vliegveld van Rzeszów, in het zuid-oosten van Polen. Ⓒ ANP / HH

Warschau - In Polen is een groep van spionnen opgerold die voor Rusland de wapentransporten naar Oekraïne in beeld bracht, door middel van camera’s langs doorvoerroutes. Dat zegt minister van Defensie Mariusz Blaszczak donderdag tegen de Poolse Radio 1. „Onze interne veiligheidsdienst heeft een enorm succes behaald, omdat het hele spionnennetwerk is ontrafeld.”