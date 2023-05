Dodental Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde boven de 200

Onder de doden zijn veel kinderen. Honger was in de meeste gevallen de doodsoorzaak, maar er zijn ook slachtoffers gewurgd, geslagen of gestikt. Volgens de politie blijkt uit autopsies dat een aantal lichamen organen mist.

De autoriteiten hebben gedurende de week ondiepe graven blootgelegd die verspreid lagen over een bos bij de kustplaats Malindi. Ook vrijdag werden 29 lichamen opgegraven, onder wie die van 12 kinderen die in één graf werden aangetroffen.

Aanhoudingen

Een regionale commissaris zei zaterdag dat er nog een extra verdachte is gearresteerd. In totaal heeft de politie tot nu toe 26 arrestaties verricht in de zaak.

De leider van de Good News International Church-sekte Paul Mckenzie zit sinds halverwege april vast. Mackenzie zou zijn aanhangers hebben opgeroepen om zichzelf en hun kinderen te verhongeren. Hij verklaarde dat de wereld op 15 april zou vergaan en dat zijn volgers als eersten naar de hemel konden. Een Keniaanse rechtbank wees woensdag zijn verzoek af om op borgtocht vrij te komen.

De vondst van de massagraven heeft Kenia geschokt. In het land wordt gesproken van een van de ergste tragedies uit de Keniaanse geschiedenis.