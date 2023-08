85 door noodweer getroffen Nederlanders worden gerepatrieerd uit Slovenië

Alle Nederlanders zijn ongedeerd, maar wel „enorm geschrokken”, aldus een woordvoerder van SOS International. Zij kunnen niet zelf naar Nederland rijden, omdat hun auto te erg is beschadigd door het noodweer of in sommige gevallen zelfs is weggevoerd door de modder. SOS International heeft daarom in overleg met andere alarmcentrales en verzekeraars besloten over te gaan tot repatriëring.

Momenteel zijn er al werknemers van SOS International onderweg naar Slovenië om de repatriëring van gedupeerde Nederlanders te coördineren. Zij waren al relatief in de buurt, omdat zij ook de bussen met Nederlandse toeristen uit Noord-Italië coördineerden, waarvan de laatste twee waarschijnlijk zondag aankomen in Nederland. De medewerkers zullen naar verwachting rond middernacht arriveren in het noorden van Slovenië.

SOS International benadrukt dat dit gaat om repatriëring van personen. Het terughalen van voertuigen zal elke alarmcentrale zelf oppakken, aldus de woordvoerder.

Door het noodweer in Slovenië zijn vier mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. Huizen, wegen en de energie-infrastructuur zijn zwaar getroffen door het noodweer.