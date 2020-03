Asielzoekers niet meer opgevangen vanwege corona

Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is dat hard nodig omdat van vreemdelingen die nu Nederland bereiken niet bekend is waar zij verbleven voor hun komst. „Besloten is daarom alle contacten tot een minimum te beperken”, aldus de CDA-bewindsman. „Vreemdelingen die in Nederland aankomen zullen niet tot de COA-opvang worden toegelaten.”

Bovendien kunnen vreemdelingen de komende tijd ook geen klacht indienen over een vertraagde asielaanvraag, doordat er volgens het ministerie sprake is van ’overmacht’. Ook stopt de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) met de identificatie en registratie van asielzoekers en worden de asielgehoren opgeschort.

Terugkeer

De maatregelen hebben ook invloed op de terugkeergesprekken, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. „Nu immers reisbewegingen beperkt zijn en de mogelijkheden tot terugkeer daardoor ook beperkt zijn, zal in bijna alle gevallen het te verwachten resultaat van een terugkeergesprek niet opwegen tegen de risico’s uit het oogpunt van volksgezondheid.”

Ook bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt er gekeken naar extra maatregelen. Door de uitbraak van het coronavirus zette de opvanginstantie vorige week al een streep door de ingebruikname van tijdelijke noodopvanglocaties.

Broekers-Knol

VluchtelingenWerk Nederland rekent erop dat staatssecretaris Broekers-Knol (justitie) ’zeer spoedig verdere uitwerking van deze maatregelen’ levert. „We realiseren ons dat moeilijke tijden om moeilijke maatregelen van ons allemaal vragen”, zegt een woordvoerder.

„Maar het is nu niet duidelijk waar nieuwe asielzoekers terecht kunnen. We gaan er vanuit dat er hard wordt gewerkt aan een snelle tijdelijke oplossing waarbij rekening wordt gehouden met de kwetsbare positie van deze mensen. De veiligheid van kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen mag niet lijden onder deze bijzondere omstandigheden”, stelt een woordvoerder. „En juist nu moet de toegang tot medische zorg in die opvang zo snel op orde zijn, omdat iedereen daar baat bij heeft.”

Noodsituatie

Volgens Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Nederland (VAJN), is het begrijpelijk dat in deze noodsituatie de gehoren worden uitgesteld. „Maar wat ik niet begrijp is dat nieuwe asielzoekers niet meer worden geregistreerd en niet tot de opvang worden toegelaten.”

Hij waarschuwt voor excessen. „Je kunt je voorstellen dat nieuwkomers in quarantaine worden geplaatst, maar je kunt mensen en kinderen niet op straat laten staan”, stelt Eikelboom. „Dat is overigens ook niet verstandig voor wat betreft de volksgezondheid. Daarom ga ik er van uit dat er op korte termijn wat geregeld wordt.”

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kon niet ingaan op vragen. „De maatregelen worden verder uitgewerkt en zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.”