Asielzoekers intimideren buschauffeurs

Buschauffeurs op lijn 99 tussen Uden en Nijmegen voelen zich onveilig. De chauffeurs worden met regelmaat geïntimideerd door een groep van ongeveer vijfentwintig asielzoekers. Vervoerders Connexxion en Arriva hebben inmiddels hun maatregelen getroffen.

Volgens Omroep Brabant rijden er nu namelijk regelmatig beveiligers mee op de bus. De kleine groep asielzoekers zorgt bij Grave regelmatig voor problemen bij het instappen. Zo weigeren ze te betalen, discussiëren ze over het tarief en zijn ze agressief naar de buschauffeur toe, beweert Connexxion. Het belagen en de overlast vinden vooral plaats in de middaguren en avond.

„Zo’n acht personen komen van het azc in Grave”, vertelt woordvoerder Anton Masteling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aan de regionale omroep. „Waar de anderen vandaan komen, weten we nog niet.” Mogelijk gaat het ook hier om mensen uit veilige landen, laat de woordvoerder weten.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Nijmegen wordt geteisterd door rovende asielzoekers uit veilige landen. Burgemeester Hubert Bruls legde daarom aan elf jonge asielzoekers een gebiedsverbod van twaalf weken op. „Het is een hardnekkig probleem”, erkende de burgervader. De straatrovers gaan uiterst doordacht te werk. Ze vormen kleine groepjes en botsen tijdens hun rooftocht bijvoorbeeld tegen treinreizigers aan. In de nacht pikken ze bewust de dronken mensen in het uitgaanspubliek eruit. Ze omhelzen de slachtoffers vriendelijk en nemen vervolgens onbewust hun bezittingen af.

Acht rovende asielzoekers kwamen uit het azc van Grave of Overloon. Of er een link is met de problemen in de bus, is niet duidelijk.

Politie, COA, de busmaatschappijen en gemeente gaan binnenkort om de tafel om naar een oplossing te zoeken.