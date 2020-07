Heel Marken uitgekamd: vier auto’s onder loep voor dood meisje (14)

Volgens een politiewoordvoerder komen de drie andere auto’s uit Marken. In het onderzoek is gekeken naar voertuigen met „verse schade” in de omgeving. Ze zijn afgevoerd naar het politiebureau. Ook is er gesproken met de eigenaren van de auto’s, maar zij zijn nog geen verdachte.

Een motoragent heeft dit weekend alle auto’s in de omgeving, op Marken en in Uitdam, onderzocht, meldde NH Nieuws eerder.

De politie hoopt verder dat getuigen of betrokkenen zich melden om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd. In de buurt van het slachtoffer zijn remsporen gevonden, waardoor het vermoeden bestaat dat ze is aangereden.

Vermoedelijk liep ze op of langs de weg. Het meisje was al eerder als vermist opgegeven.