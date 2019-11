Slob: meeste seinen op groen voor songfestivalgeld

Eerder berichtte De Telegraaf al dat de reclame-inkomsten bij de publieke omroep geheel tegen de verwachtingen in veel meer geld in het laatje hebben gebracht. In ieder geval ruim genoeg om de organisatie van het songfestival van te kunnen betalen. CU-bewindsman Slob wil dit geld dan ook voor het internationale liedjesfeest gaan inzetten, maar hij hakt daar begin december pas definitief de knoop over door.

Slob wil in ieder geval van het College van Omroepen weten of zij hiermee kunnen instemmen. Het reclamegeld kan namelijk dan niet meer naar andere evenementen vloeien. Ook onvoorziene tegenvallers kunnen dan moeilijker worden opgevangen. De minister wil weten of de verschillende omroepen daar wel achter staan. „Het is leuk om te winnen, maar dan heb je wel een opgave, maar de meeste seinen staan op groen.”

Onvrede

De minister kon het niet nalaten om zijn irritatie uit te spreken over de manier waarop NPO en AvroTros met hem zijn omgesprongen. Via media lekten hun financiële wensen uit. Liever had hij gezien dat ze bij hem een verzoek en een begroting hadden ingediend, en dat hij niet alles via de krant of andere media moest vernemen.

Na de eerdere winst van Duncan Laurence in Tel Aviv wordt het Songfestival volgend jaar in Rotterdam gehouden. Geraamd is dat het spektakel 26,5 miljoen euro gaat kosten. Daarvan neemt de European Broadcasting Union – de drijvende kracht achter het internationale liedjesfestijn – 9,6 miljoen voor haar rekening. De NPO draagt 2,5 miljoen euro bij, AvroTros 2 miljoen. Er staat nog een bedrag open van 12,4 miljoen euro.