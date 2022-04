Forse toename aantal waarnemingen van de wolf

In de drie maanden daarvoor ging het nog om 661 meldingen. Daarvan is na onderzoek bij 247 meldingen duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging. In de afgelopen periode bleek dat bij 551 meldingen het geval.

BIJ12 meldt verder dat voor het eerst in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân een wolvenpaar is gevormd. Van de roedel die op de Noord-Veluwe leeft, zijn verschillende nakomelingen op zoek naar een eigen territorium. Ook is er veel activiteit van de wolf waargenomen in Zuidwest-Brabant en Zeeland. Volgens BIJ12 zijn in Brabant zeker zes verschillende wolven waargenomen.

In ruim drie maanden tijd zijn in Nederland ook vier wolven aangereden. Drie wolven, waaronder twee welpen uit Vlaanderen, overleefden dat niet.

De wolf leeft sinds een aantal jaren weer in Nederland. In 2016 zat er een eerste paartje dicht bij de Nederlandse grens en in 2018 waren de eerste wolven in Nederland te zien. Omdat de wolf ook veel vee aanvalt zijn met name boeren het beest liever kwijt dan rijk.