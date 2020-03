Onrust op Schiphol vanwege inreisverbod VS: ’Dit is nog veel erger dan het virus’

Reate (58): ik heb geen idee heb hoe en of ik nog terug naar huis kan. Ⓒ Michel van Bergen

SCHIPHOL - De Amerikaanse Reata (58) is in totale paniek terwijl ze samen met tientallen anderen in een lange rij wacht op duidelijkheid over haar reis: „Ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is of wat ik nu moet doen. Ik stap net uit het vliegtuig vanuit Atlanta en nu sta ik alweer in een lange rij omdat ik geen enkel idee heb hoe en of ik nog terug naar huis kan.”