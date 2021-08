Optimisme over bedrijfsresultaten zet Nikkei flink hoger

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 1,8% hoger op 27.781,02 punten. Vrijdag sloot de graadmeter nog op het laagste niveau sinds begin januari. Uit definitieve cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de activiteit in de Japanse industrie in juli voor de zesde maand op rij is toegenomen.

Het Japanse elektronicabedrijf NEC dikte bijna 4% aan na een verrassende winst in het afgelopen kwartaal. Ook de maker van auto-onderdelen Denso (+5%) zette de opmars voort dankzij beter dan verwachte resultaten. De Japanse spoorwegbedrijven West Japan Railway, East Japan Railway en Central Japan Railway zakten daarentegen tot ruim 4% na tegenvallende resultaten door de aanhoudende impact van de coronapandemie op de sector.

Chinese industrie

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,7% in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 1%. Volgens Caixin en Markit is de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juli nog maar nipt gegroeid. Afgelopen weekeinde bleek al uit cijfers van de Chinese overheid dat de groei van de sector vorige maand is teruggevallen ten opzichte van juni. De industrie in China kampt onder meer met hoge grondstofprijzen, chiptekorten en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen.

Afterpay

De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,3% bij. Afterpay werd 20% meer waard. Het Amerikaanse fintechbedrijf Square wil het Australische koop-nu-betaal-later-bedrijf overnemen voor $29 miljard. Het bedrijf van Jack Dorsey, die ook bestuursvoorzitter en mede-oprichter is van Twitter, betaalt de overname volledig in aandelen Square. Met de app van Afterpay kunnen klanten producten kopen in webwinkels en die na ontvangst betalen. De app is populair geworden doordat consumenten vanwege de coronapandemie steeds meer online gingen winkelen. Vooral jongeren die geen creditcard hebben, maken gebruik van de app.