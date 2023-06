Antony Blinken in China aangekomen voor overleg

Ⓒ ANP

PEKING - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is zondag in Peking gearriveerd voor gesprekken met de Chinese regering. Het is vijf jaar geleden dat een Amerikaanse topdiplomaat China bezocht. Beide landen willen de spanningen verminderen.