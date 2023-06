Toezegging Chinezen na bezoek Blinken: ’Openhartig en constructief gesprek’

Blinken maakte tijdens de bijeenkomst in Beijing aan Qin „heel duidelijk” dat de VS zich niet willen loskoppelen van China. Beide ministers spraken de wens uit de relatie tussen de twee grootmachten te stabiliseren en te voorkomen dat de concurrentie in een conflict verzandt, aldus functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Qin vertelde Blinken volgens Chinese staatsmedia dat China vastbesloten is een „stabiele, voorspelbare en constructieve” relatie met de VS op te bouwen. Ook maakte Qin duidelijk dat China zich zorgen maakt over Amerikaanse inmenging in zijn „kernbelangen”, waaronder de kwestie Taiwan, en beschreef dit als het „meest prominente risico” in de Chinees-Amerikaanse relatie.

Blinkens verblijf in China, het hoogste Amerikaanse bezoek aan het land in vijf jaar, duurt tot en met maandag. Blinken spreekt nog met de Chinese topdiplomaat Wang Yi en mogelijk ook met president Xi Jinping.

De spanningen tussen de VS en China zijn hoog opgelopen vanwege meerdere incidenten en geschillen. Zo is er onenigheid over Taiwan en Noord-Korea. Xi ontmoette zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden in november in de marge van de G20-top op Bali, nadat de relatie tussen de landen al was verslechterd. Daar besloten ze dat hun landen meer met elkaar gaan communiceren.

Blinkens reis naar China had eigenlijk al in februari moeten plaatsvinden. Het werd uitgesteld nadat een Chinese ballon dagenlang in het Amerikaanse luchtruim had gevlogen die uiteindelijk werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht. Het ging volgens de VS om een spionageballon, volgens China klopt dat niet.