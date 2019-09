Verdachte ’geldsmijtrel’ daags voor proces in problemen

Dat laat Giltay weten aan De Telegraaf. De hoofdrolspeler in de geruchtmakende ’geldsmijtrel’ wordt verdacht van onder meer valsheid in geschrifte en verduistering. De beschuldigingen zijn niet mals: Giltay smeet met geld van de politieorganisatie en zou ten onrechte tal van kosten gedeclareerd hebben. In 2016 trad hij af en een jaar later werd hij ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim.

„Mijn advocaat heeft me vandaag laten weten dat hij me niet meer wil bijstaan. Hij kan het niet meer opbrengen, zei hij. Ik ben volslagen verbijsterd en ontzettend teleurgesteld”, aldus Giltay. Maandag dient zijn zaak in Zwolle. Eerder dit jaar verbrak hij de band met dezelfde advocaat omdat hij hem niet meer kon betalen. Hij kreeg toen een advocaat toegewezen. Dat was dezelfde, namelijk David Duijvelshoff. Maar nu is er dus weer een kink in de kabel gekomen.

Een woordvoerder van de rechtbank zich in Zwolle zegt dat er wordt gekeken wat de ontwikkeling betekent voor het proces. „Het is nog erg vers. We zijn in beraad”, laat een woordvoerder weten.

Een week na de strafzaak in Zwolle behandelt de rechtbank in Utrecht het beroep tegen zijn strafontslag. Die zitting gaat wel door omdat Giltay hiervoor een andere raadsman heeft. De oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad zoekt nu een nieuwe advocaat voor de strafzaak. „Ik ga beide procedures met vertrouwen tegemoet en heb geen enkel belang bij uitstel”, aldus Giltay.

Duijvelshoff zegt niet te willen reageren, maar bevestigt dat hij maandag niet zal verschijnen.