Gewelddadige arrestatie 12-jarig meisje Hongkong: ’Ze wilde tekenspulletjes halen’

De tiener was op stap om tekenspulletjes in de stad te kopen, maar ze kwam in een groep van actievoerders terecht. Toen er agenten voor haar neus opdoken, wilde het geschrokken meisje vluchten. Ze werd echter hardhandig tegen de grond gewerkt omdat ze „op een verdachte manier rende”, aldus de politie. Volgens de autoriteiten is het „minimum aan nodige geweld” gebruikt. „Door hun aanwezigheid in zo’n chaotische betoging lopen kinderen zelf gevaar”, luidt de verdediging van de autoriteiten. Het meisje werd snel weer vrijgelaten. Driehonderd anderen werden dezelfde dag vastgezet.

De moeder van het meisje zegt een klacht in te dienen tegen de agenten. Niet alleen liep haar dochter schaafwonden en blauwe plekken op, ze kregen ook nog een boete omdat ze de coronamaatregelen niet naleefden door plots midden in de betoging te zitten, meldt Nieuwsblad. „Dit toont hoe zenuwachtig de politie in Hongkong is”, zegt de kritische journaliste Claudia Mo. Een petitie tegen het gebruikte politiegeweld en een roep om een onderzoek naar het incident is al duizenden keren ondertekend.

Bekijk ook: Honderden demonstranten opgepakt in Hongkong

Omstreden wetgeving

De arrestatie van het meisje - en andere actievoerders - gebeurde zondag tijdens de grootste betoging in Hongkong sinds de protesten weer begonnen in juli. De beelden wekken woede op bij pro-dremocratische betogers, die vrezen dat het communistische China steeds meer een stempel wil drukken op de autonome regio. Recent werd al een omstreden ’veiligheidswet’ ingevoerd waardoor mensen sneller opgepakt kunnen worden.