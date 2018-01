Puigdemont sluit gang naar Catalonië niet uit

,,Idealiter zou ik er persoonlijk bij zijn. Dat is wat we allemaal willen. We sluiten niets uit’’, aldus Puigdemont, die in oktober uitweek naar België omdat de Spaanse justitie hem wil vervolgen voor zijn pogingen Catalonië af te scheiden van Spanje.

Tegen Puigdemont loopt een arrestatiebevel in Spanje. Eerder werd geopperd dat hij zich ook per videoverbinding zou kunnen laten inzweren. Vorige week zei de Catalaanse separatist dat hij de regioregering ook best vanuit Brussel kan leiden. Madrid heeft aangekondigd de regio te blijven besturen als Puigdemont opnieuw tot premier wordt uitgeroepen.

Torrent en Puigdemont wilden elkaar ontmoeten bij de officiële vertegenwoordiging van Catalonië in Brussel, maar dat hield Spanje tegen. Het overleg werd verplaatst naar het kantoor van de Europese Vrije Alliantie.