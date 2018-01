Garagehouder haalt verslaafde dakloze van straat

„Aan het eind van mijn werkdag zag ik Kriss altijd voorbij lopen. Hij bedelde voor geld bij het stoplicht.” Op een dag liep Shezad op de dakloze twintiger af en zei: „Je komt hier uit de buurt, he? Dit hoeft niet jouw leven te zijn. Kom voor mij werken!”

Kriss stemde in en tijdens een proefperiode van twee weken in de garage liet hij zien dat hij hard kan werken. Shezad regelde zelfs een kamer voor Kriss in de woning van zijn eigen zoon. Inmiddels is de twintiger naar eigen zeggen ’clean’.

„Ik wilde hem een ander leven bieden”, laat de barmhartige garagehouder weten aan Birmingham Mail. Voor die kans is Kriss hem erg dankbaar. „Het gaat eigenlijk wel goed met me”, laat hij weten. „Toen mijn vader overleed, ging het bergafwaarts in mijn leven. „Ik zat daar maar, bij het verkeerslicht. Tot mijn grote vriend Shazad me de helpende hand reikte.” Hij heeft nu een dak boven zijn hoofd, een part time baan en schone kleren. De toekomst ziet hij zonnig in.