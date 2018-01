Merkel waarschuwt voor nieuw nationalisme en egoïsme

Ze waarschuwt voor nieuw nationalisme en voelt er niets voor een muur om het land te zetten. „We geloven dat afscherming ons niet verder brengt. We geloven dat we moeten samenwerken, dat protectionisme niet het juiste antwoord is”, aldus Merkel.

Merkel pleitte voor het zoeken naar veelzijdige oplossingen in plaats van eenzijdige. Nationaal egoïsme, populisme en een sfeer van polarisatie zijn volgens haar in veel landen aangewakkerd doordat mensen zich zorgen maken. Zij vragen zich af „of de multilaterale samenwerking wel echt in staat is de problemen van mensen op een eerlijke manier op te lossen.”