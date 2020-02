Minister Bruins: we moeten bij de feiten blijven

„Je krijgt zo’n bericht en gaat meteen denken: wat zijn de vervolgstappen?”, zegt de minister tegen deze krant over het moment dat hij vertelde dat de eerste corona-patiënt in Nederland in het het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg in isolatie ligt.

Twee uur na die eerste mededeling kan Bruins nog niet veel meer melden over de besmette man: „Ik heb in de tussentijd nog geen nieuwe informatie gekregen.” Zo kan de minister nog niet vertellen of de man carnaval heeft gevierd de afgelopen dagen.

Zorgen

De minister zei eerder deze week graag meer informatie met het publiek te willen delen over het virus. „Je weet dat mensen zich zorgen maken, vragen gaan stellen”, zegt hij donderdagavond. „Zeker als je heel concreet een ziekenhuis noemt waar een patiënt verblijft. Ik wil ook heel graag meer informatie geven. Maar dat moet wel op basis van feiten zijn.”

Vooralsnog is het ook voor Bruins afwachten wat er uit het contactonderzoek komt dat de GGD nu uit gaat voeren. Hij hoopt dat daar vrijdag meer duidelijk over wordt, maar geeft aan dat dat waarschijnlijk niet meteen in de ochtend zal zijn: „Ik denk niet dat het al zo snel gaat. Het zou wel mooi zijn als dat in de loop van vrijdag gebeurt.”

Maatregelen

Op basis van de eerste uitkomsten van het contactonderzoek zal de minister bepalen wat de vervolgmaatregelen zijn. „Dat kan bijvoorbeeld zijn dat mensen door de GGD gemonitord worden.” Mensen uit de omgeving van de man in quarantaine plaatsen kan ook een optie zijn.

Donderdag gaat de minister in debat met de Tweede Kamer over de uitbraak van het coronavirus.