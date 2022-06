’Afschuwelijke’ aanslag met mitrailleurs op Nigeriaanse kerk: 22 doden, 19 gewonden

Er waren ten tijde van de aanslag 88 kerkgangers aanwezig. Eerder werd gesproken over vele tientallen doden. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en zwangere vrouwen. Mannen met mitrailleurs openden het vuur op de gelovigen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de „afschuwelijke” aanval dinsdag veroordeeld. „Aanvallen op gebedshuizen zijn verachtelijk”, staat in een vrijgegeven verklaring. Guterres dringt er bij de Nigeriaanse autoriteiten op aan alles in het werk te stellen om de verantwoordelijken voor de moorden voor het gerecht te brengen. De paus sprak zijn verdriet uit over de ’ongehoorde’ geweldsdaad.

Gewonden worden geholpen in een lokaal ziekenhuis. Ⓒ ANP / AFP

In het noorden van het West-Afrikaanse land, dat overwegend islamitisch is, zijn veel gewapende bendes actief. Naast overvallen houden zij zich bezig met ontvoeringen voor losgeld. Ook zijn daar geregeld bloedige aanvallen van radicale moslims op christenen en kerken. In het zuidwesten komt dergelijk geweld nauwelijks voor. Het is nog niet precies duidelijk wie er achter deze aanslag zit.

Ⓒ ANP / Associated Press

Een man die de schietpartij overleefde zei dat de mannen direct nadat ze de kerk binnenkwamen begonnen te schieten. Hij werd in zijn been geraakt toen hij zijn kinderen beschermde voor de kogels.

Bloed doneren

De Nigeriaanse medische associatie deed een oproep aan mensen om bloed te doneren. De bisschop van de staat Ondo zei dat het onvoorstelbaar was, wat hij had gezien. De aanval vond plaats tijdens een voor christenen belangrijk feest. „Ik ben direct naar de kerk gegaan toen ik van de schietpartij hoorde. Er lagen zoveel lichamen en er was zoveel bloed.”