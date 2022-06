Dodental aanslag op Nigeriaanse kerk nog onduidelijk

Tijdens een Pinksterdienst vielen gewapende mannen de kerk aan. Eerst waren er explosies, die werden gevolgd door salvo’s van mitrailleurs van de mannen. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en zwangere vrouwen.

Een ooggetuige zag zeker vijf mensen met wapens schieten op de kerk. Een man die de schietpartij overleefde zei dat de mannen direct nadat ze de kerk binnenkwamen begonnen te schieten. Hij werd in zijn been geraakt toen hij zijn kinderen beschermde voor de kogels.

Bloed doneren

De Nigeriaanse medische associatie heeft een oproep gedaan aan mensen om bloed te doneren, omdat er door de vele gewonden niet genoeg is. De bisschop van de staat Ondo zei dat hij onvoorstelbaar was, wat hij had gezien. „Ik ben direct naar de kerk gegaan toen ik van de schietpartij hoorde. Er lagen zoveel lichamen en er was zoveel bloed.”

Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit.

Het christelijke zuidwesten van het land is over het algemeen veiliger dan in het noorden, waar gewapende milities regelmatig aanvallen uitvoeren op onder meer scholen en kerken. Het gaat om jihadistische milities, maar ook om bendes die mensen ontvoeren voor het geld.