Britten verzetten zich fel tegen modernisering van de pub

Britten hechten aan tradities. Zo zijn er op duizenden plekken in Engeland nog brievenbussen te vinden die stammen uit de Victoriaanse tijd. De traditionele telefooncellen zijn iconen die allang niet meer worden gebruikt om te bellen, maar nu dienstdoen als openbare bibliotheek.

Minstens zo belangrijk zijn de uithangborden van pubs. De nostalgische schilderingen van een rode leeuw - The Red Lion is de meest voorkomende naam van Britse pubs - of halve manen (The Half Moon) wapperen vrolijk aan hun eeuwenoude gietijzeren hangwerk aan de gevels van de kroegen.

Maar daar dreigt verandering in te komen. Veel pubs kiezen voor een moderne uitstraling. Neem The Half Moon in Balcombe in Sussex. Om een ’nieuw publiek’ te trekken koos de huidige uitbater er recent voor het traditionele uithangbord te vervangen door een ’frissere’ hedendaagse variant. Met een beetje goede wil is er nog een halve maan te ontdekken in de door een lokale ontwerper - dat dan weer wel - ontworpen nieuwe versie.

Eerste letter

De keten Young’s gaat verder. De eigenaar van ruim tweehonderd pubs in Londen en het zuiden van Engeland heeft afscheid genomen van de wirwar van uithangborden die soms eeuwenoud waren. Daarvoor in de plaats is een uniforme benadering gekozen waarbij de eerste letter van de naam van de pub wordt belicht. The Lamb in de Londense wijk Bloomsbury, ooit met een lieflijk lammetje en de plek waar de dichters Sylvia Plath en Ted Hughes voor het eerst met elkaar flirtten, is nu een simpele ’L’ geworden. De wapperende zeilen van de Ship Inn in East Grinstead, nabij vliegveld Gatwick, hebben plaatsgemaakt voor een steriele ’S’.

Het is allemaal het werk van een groot ontwerpbureau Jones Knowles Ritchie (JKR) dat onder andere verantwoordelijk was voor de nieuwe logo’s van Stella Artois en Burger King. Op haar eigen website toont JKR zich trots op haar initiatief en verzekert dat gepoogd is de identiteit van de individuele pub te handhaven. Zo is de ’C’ van de pub The Castle gevormd door schijnwerpers omdat de pub ooit als theater diende.

Een van de meest vooraanstaande critici is Robert Bargery, directeur van de Royal Fine Art Commission Trust. „Het is vooral zo teleurstellend omdat pubs hier worden beschouwd als een pion in een marketing schaakspel”, zo vertelde hij The Daily Mail. „Maar iedere pub heeft een eigen karakter en het uithangbord is daar een vitaal onderdeel van. Zelfs als het niet als hoogstaande kunst kan worden beschouwd, vormen de traditionele uithangborden een soort openbaar museum, die ons door hun rijke variëteit een beter gevoel geven.”

’Geen eigen karakter’

Carl Smith is het daarmee eens. Hij is als signwriter onderdeel van een slinkende beroepsgroep. De computergegeneerde ontwerpen van Young’s zijn slechts een van de bedreigingen op zijn pad. „Veel winkels kiezen voor letters van vinyl en voor digitaal printen. Het mag dan goedkoper zijn, maar ze verweren sneller in de zon en hebben natuurlijk geen eigen karakter zoals onze handgeschilderde ontwerpen.”

’Signwriter’ Carl Smith met zijn verzameling uithangborden. Ⓒ De Telegraaf

Smith zegt jaarlijks ’twee of drie’ uithangborden te schilderen. Als het om overschilderen gaat, kost het ongeveer driehonderd pond. Een geheel nieuw ontwerp komt neer op ongeveer 1200 pond. „Ja, dat is inderdaad aanzienlijk meer dan een digitale print van ongeveer 100 pond. Met de huidige energiekosten verwacht ik dan ook niet dat er de komende tijd veel orders zullen komen.”

Maar het is niet allemaal kommer en kwel volgens Smith. „Vooral jongeren hebben behoefte aan het eigen karakter van de handgeschilderde vormen. Ze zijn allemaal met computers opgegroeid, zijn gewend geraakt aan de uniformiteit en zijn nu op zoek naar een eigen karakter. Voor het eerst in jaren neem ik bijvoorbeeld weer een stagiair aan; ik kan kiezen uit meerdere kandidaten.”