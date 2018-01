Deze vrouw hoestte zich letterlijk een breuk

De vrouw had al een tijdlang last van een droge hoest. Na twee weken besloot de Amerikaanse toch maar eens de dokter te bezoeken. Daar klaagde ze ook over een hevige pijn in haar rechterzij, meldt New York Daily News. Volgens de arts ging het om een griepje. Hij schreef haar medicijnen voor, waardoor het probleem weg zou moeten gaan.

Vijf dagen later was er echter nog altijd geen verbetering, integendeel. Dus besloot de dame terug te gaan. Tijdens dat bezoekje zag de dokter de grote blauwe plek die de vrouw aan de rechterzijde van haar lichaam had.

Kinkhoest

Ⓒ Twitter NEJM

De 66-jarige onderging een CT-scan, waaruit bleek dat ze een rib had gebroken. Na uitgebreider onderzoek ontdekten de artsen de reden: de vrouw leed aan de zeer besmettelijke ziekte kinkhoest. Symptomen van deze infectieziekte van de luchtwegen zijn oncontroleerbare hoestbuien die het lastig maken om te ademen. De vrouw had zich acht jaar geleden nog laten inenten tegen kinkhoest.

De Amerikaanse kreeg antibiotica voor de ziekte en werd geopereerd aan haar rib. Volgens de New England Journal of Medicine herstelde ze volledig.