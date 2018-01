Man filmt zichzelf langs spoor, wordt geraakt door trein

De beelden kwamen op internet terecht en zijn al duizenden keren gedeeld. In de video is te horen dat iemand de man probeert te waarschuwen, maar die waarschuwing bleek aan dovemansoren gericht. Ook de machinist probeert de Indiër van het spoor te jagen door te toeteren, maar ook dat helpt niet. Luttele seconden later wordt de Indiër geraakt. Na een luide klap gaat het beeld op zwart. Wel is nog hoorbaar hoe verschillende mensen zich over het slachtoffer ontfermen.

De man ligt in het ziekenhuis met zware verwondingen aan zijn arm en hoofd. Volgens vrienden heeft de Indiër de snelheid van de trein onderschat. Indiase media zijn minder vriendelijk. Een krant kopt: ’Klap van trein brengt Indiër weer bij zinnen.’

Overigens kent het Aziatische land het hoogst aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van gevaarlijke selfies.