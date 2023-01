Staat jouw kerstboom nog? Volgens experts moet je deze opeten

De dennennaalden schijnen veel vitamine C te bevatten, zeggen voedingsdeskundigen en chefkoks tegenover Britse en Amerikaanse media.

Julia Georgallis, auteur van kookboek How to eat your Christmas tree, zegt tegenover The Guardian dat de dennennaalden vergelijkbaar zijn met rozemarijn of laurier. „Echte smaakmakers!”, luidt het. Wel adviseert ze handschoenen te dragen tijdens het klaarmaken.

Chefkok John Williams, werkzaam bij Michelinster restaurant Ritz in Londen, is ook niet vies van een stukje boom. Tegen Mirror zegt hij dat de naalden ontzettend geurig en kruidig zijn. Heerlijk om bijvoorbeeld de smaak van knolselderij te versterken, vindt hij. En als kers op de taart kunnen ze óók gebruikt worden in zoete baksels, zoals bijvoorbeeld zandkoekjes.

’Aardse smaak’

Ook René Redzepi, de chef-kok van het driesterrenrestaurant Noma in Kopenhagen, zegt in The observer dat hij al tientallen jaren kookt met kerstbomen. „De naalden voegen een aardse en citrusachtige smaak toe.”

Vrijwel in elk gerecht kunnen dus dennennaalden worden toegevoegd, aldus de experts. Maar ze benadrukken wel dat het essentieel is dat de bomen biologisch zijn en niet bewerkt met pesticiden.

Opletten dus voordat je de kerstboom aansnijdt.