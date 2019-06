Normen seksspeeltje gevraagd maar ’alles gaat erin’

„De helft van de tijd gaat het over voorwerpen die geen seksspeeltjes zijn”, zegt de arts tegen RTL Nieuws. Die geven het meeste narigheid. „Bierflesjes, wortels, tandenborstels, vazen en stenen. Als het past, gaat het erin”, somt ze op.

Voor die problematiek zouden normen - seksspeeltjes staan sinds kort op de agenda van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) - niet helpen. Minder angst en schaamte voor een arts wel.

„Er zijn mensen die denken dat wij het geloven als ze zeggen dat ze in de douche zijn uitgegleden en dat er vervolgens iets in hun anus is geschoten”, zegt Van der Velden. „Nergens voor nodig. Niemand hoeft zich te schamen. Artsen hebben geen waardeoordeel en doen gewoon ons werk.”

Een potje dat vastzit. Ⓒ Radiopaedia

Veel mensen wachten te lang voordat ze naar het ziekenhuis gaan. Dat kan flinke problemen geven. Als er voorwerpen anaal worden ingebracht, kan dat blijvende schade opleveren aan de dikke darm. „Als mensen op tijd komen, kunnen we het voorwerp er makkelijker uithalen, desnoods met een klein roesje zodat het minder pijnlijk is. Wacht je langer, dan moet het vaak op de operatietafel.”

Dildo’s

Volgens de NEN, de organisatie die zorgt voor normen, is het belangrijk dat er ook aan ’gangbare’ dildo’s en vibrators eisen worden gesteld. „Blijkbaar zijn de speeltjes nu zo gemaakt, dat het lastig is om ze eruit te halen als ze te diep zijn ingebracht”, zegt woordvoerder Charlotte Moises tegen RTL Nieuws.