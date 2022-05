Nog voor politie op hoogte was van doodgestoken expat, belde Mustapha T. zijn zus: ’Ik heb iemand vermoord’

Binnenland

Verdachte bekent dumpen lichaam vriendin in Muidertrekvaart: ’Dood door bondageseks’

De 47-jarige Erwin G. heeft donderdag in hoger beroep toegegeven dat hij in 2018 betrokken was bij de dood van zijn vriendin Edita Moliené in Bussum. Hij gooide haar stoffelijk overschot in de Muidertrekvaart nadat ze, volgens zijn verklaring, was omgekomen tijdens de bondageseks. De rechtbank veroo...