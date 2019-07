Kurkdroog in het oosten: record 2018 en 1976 geëvenaard

Landelijk ligt het neerslagtekort nu op 176 millimeter, meer dan het langjarig gemiddelde van ongeveer 100 millimeter voor eind juli. Toch is het tekort nog aanzienlijk minder dan de ongeveer 250 millimeter van vorig jaar en in 1976.

Grondwater

In het oosten en zuiden is de afgelopen weken minder neerslag gevallen dan in de rest van Nederland, terwijl die gebieden afhankelijk zijn van neerslag voor hun watervoorziening. Er is geen aanvoer vanuit de rivieren en kanalen mogelijk op deze hoge zandgronden. Het aantal beken dat droogvalt neemt toe, laat de Unie weten. „Neerslag is nodig om tot verbetering van de situatie te komen.” Ook de grondwaterstanden in het zuiden en oosten, die voor deze tijd van het jaar al zeer laag waren, nemen verder af, mede door de warmte van de afgelopen week.

Het grote en nog steeds toenemende neerslagtekort heeft in de regio’s in de Achterhoek en Twente grote gevolgen voor de landbouw en natuur, aldus de Unie. Zo zijn er onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld en zijn er in de omgeving van kwetsbare natuurgebieden ook onttrekkingsverboden voor grondwater om de natuur te beschermen.