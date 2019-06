Mosselseizoen officieel van start

De vooruitzichten voor het mosselseizoen zijn goed. Voorman van de Zeeuwse mosselkwekers Addy Risseuw hield een slag om de arm voor wat betreft het totale volume. Dit omdat de mosselen de komende maanden nog doorgroeien. „Vorig seizoen was de omzet ruim 50 miljoen kilo mosselen. Het zou mooi zijn als we daar dit jaar weer bij in de buurt komen. Maar dat is nog niet zeker.” De mosselen hebben volgens hem een mooi vleesgewicht en zijn van goede kwaliteit.

Bij het inhalen van de mosselen werd de traditie van de mosselkaravaan in ere hersteld. Een stoet van vijftig vrachtwagens en bestelbusjes reed naar klanten in Nederland en België. Dit gebeurde 16 jaar geleden voor het laatst.

Het grootste deel van de Zeeuwse mosselen gaat naar België, goed voor 65 procent van de afzet. Daarna volgen Frankrijk en Duitsland op een tweede en derde plek.